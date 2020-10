जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे फराज खान के लिए पूजा भट्ट ने की मदद की मांग

बॉलीवुड अभिनेत्री और प्रोड्यूसर पूजा भट्ट ने फिल्म मेहंदी में रानी मुखर्जी के साथ नजर आए को-स्टार फराज खान की मदद के लिए लोगों से अपील की है। दरअसल फराज खान लंबे समय से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के चलते उपचाररत है और फिलहाल वे बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है।

जानकारी के अनुसार एक्टर के परिवार को करीब ₹25 लाख की जरूरत है। उनके भाई फ़हमान खान ने लोगों से आर्थिक मदद की भी गुहार लगाई है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके भाई पिछले 5 दिनों से वेंटिलेटर पर है और डॉक्टर का कहना है कि उनके बचने के करीब 50 प्रतिशत उम्मीद है । उन्होंने बताया कि आगे के इलाज के लिए करीब ₹25 लाख की जरूरत है। उन्होंने बताया कि परिवार ने अधिकतर सेविंग भाई के इलाज पर खर्च कर दी है । अब आगे का खर्च उठाना काफी मुश्किल हो रहा है और अब तक 25 लाख में से केवल ₹198012 इकट्ठे हो पाए हैं। उन्होंने बताया कि उनके भाई पिछले 1 साल से खांसी और सीने में इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। हालात गंभीर होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जहां उनकी हालत और भी गंभीर हो गई है।

अभिनेत्री पूजा भट्ट ने फराज के परिवार की मदद के लिए ट्वीट किया है। "कृपया इसे शेयर करें और आर्थिक मदद करने की कोशिश करें, मैं भी इसमें शामिल हो रही हूं। अच्छा होगा अगर आप में से कोई इनकी मदद के लिए आगे आएगा।"

Please share and contribute if possible. I am. Would be grateful if any of you can as well. 🙏https://t.co/UZSbvA2sZb