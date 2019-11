स्टारडम मिलते ही बदले रानू मंडल के तेवर, फैन ने लेनी चाही साथ में सेल्फी तो भड़क उठीं, देखिए वीडियो

नई दिल्ली: रानू मंडल एक ऐसा नाम बन चुका है जिनकी चर्चा आए दिन होती रहती है। रानू मंडल उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने लता मंगेशकर के पॉपुलर गाने 'एक प्यार का नगमा' को गाया था। उनका गाना गाते हुए ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। रानू मंडल रातों रात इंटरनेट पर छा गईं। उसके बाद सिंगर और कंपोजर हिमेश रेशमिया ने भी रानू मंडल को गाने का मौका दिया था। इन सब के बाद रानू मंडल की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई थी, लेकिन अब रानू मंडल का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी फैन पर भड़क रही हैं।

Ranu Mondal, who was singing in Railway Station says:



* She's now a celebrity and others shouldn't touch her!



This is what happens when people don't know to handle the instant name and fame they get! pic.twitter.com/7tRk1WHTsL