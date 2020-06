Sushant Singh की खुदकुशी को लेकर फिल्म इंडस्ट्री पर भड़के Ranveer Shorey, कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से (Sushant Singh Rajput Suicide) पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल चुकी है। अब एक्टर की आत्महत्या को लेकर तरह-तरह की अफवाहें भी सुनने को मिल रही है पुलिस उनकी मौत से जुड़े कनेक्शन की खोज में लग चुकी है। साथ ही यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर एक्टर को किस बात का डिप्रेशन था कि उन्होनें अत्महत्या को ही इससे निजात पाने का सही तरीका समझा।

It wouldn’t be fair to blame someone for a step that he took himself. He was playing a high stakes game, where it’s win or lose it all. But something has to be said about the self appointed ‘gatekeepers of Bollywood’.