इंटरनेशनल फुटबॅाल ग्राउंड पर छाया रणवीर की रैपिंग और डांसिंग का जादू, विदेशी जनता भी हुई फैन

रणवीर सिंह ( ranveer singh ) का स्पोट्र्स लव सभी को पता है, स्पोट्र्स की बात आते ही उनका उत्साह चरम पर पहुंच जाता है। हाल ही रणवीर का फुटबॉल लव भी देखने को मिला। उन्होंने नॉर्दन लंदन में एक फुटबॉल मैच को अडेंट किया और अपने कुछ अंदाज में फोटोशूट भी करवाया। फुटबॉल मैच के दौरान रणवीर ने रैपिंग और डांसिंग से फैंस का दिल जीत लिया। आपको बता दें, रणवीर पिछले 2 महीनों से लंदन में हैं और अपनी अपकमिंग मूवी '83' की शूटिंग में व्यस्त थे। उल्लेखनीय है कि रणवीर आर्सेनल फैन (फुटबॉल क्लब) हैं और वे वहां पर आर्सेनल और टोटेनहम हॉट्सपुर के बीच हुए मैच को देखने गए थे।

👋 @RanveerOfficial is in the house 🏡#ARSTOT pic.twitter.com/Y6ySRNdJ94