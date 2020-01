रणवीर सिंह ने पत्नी के सामने को-स्टार को किया kiss, दीपिका को लेकर कही ये बात, वीडियो वायरल

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म '83' को लेकर चर्चा में हैं। आज कल वे अपनी फिल्म के प्रमोशन में जुड़े हुई हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले अभिनेता रणवीर का हाल ही एक वीडियो सामने आया है जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे है और कमेंट भी कर रहे है।

वीडियो में रणवीर '83' के को-स्टार जतिन सरना को किस कर रहे हैं। वीडियो को देखकर ऐसा लगा रहा है कि जब '83' की टीम बस से ट्रैवल कर रही थी और रणवीर को अपने को-स्टार्स के साथ मस्ती करने की सूझी। खास बात यह है कि किस करने के बाद रणवीर कहते हैं, 'तुम्हारी भाभी लाइव पर है, देख रही है क्या हो रहा है', वह अपनी पत्नी दीपिका के बारे में बात कर रहे थे।

