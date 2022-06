अनुष्का शर्मा के साथ दोबारा इंटीमेट सीन करना चाहते थे रणवीर सिंह !

रणवीर सिंह ने बॉलीवुड में 'बैंड बाजा बारात' फिल्म से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनकी जोड़ी अनुष्का शर्मा के साथ बनी थी। दोनों को साथ में खूब पसंद भी किया गया था। फिल्म में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ-साथ इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी खूब बेहतरीन हो गई थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों एक-दूसरे को डेट करने लग गए।

फिल्म में दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन भी फिल्माया गया था। 2011 में दिए एक इंटरव्यू के दौरान रणवीर सिंह ने इसपर खुलकर बात भी की थी।

रणवीर ने फिल्म में अनुष्का के अपोजिट खुद की मौजूदगी को लेकर कहा था, "मुझे लगता है कि अनुष्का मुझसे बेहतर किसी और को डिजर्व करती थीं।" इसके आगे उन्होंने फिल्म में अपने इंटीमेट सीन को लेकर रिएक्शन दिया और कहा, "मैं अनुष्का के साथ फिर से इंटीमेट सीन कर सकता हूं, क्योंकि वह बहुत सपोर्टिव को-एक्ट्रेस हैं।"

ranveer singh said can do a intimate scene with anushka sharma again