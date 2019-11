रणवीर सिंह ने फोटो हुआ वायरल, कपिल देव का फेमस नटराज वाला शॉट वाला, फैंस को आया पसंद

View this post on Instagram

NATRAJ SHOT 🏏 #RanveerAsKapil 🇮🇳 @therealkapildev @kabirkhankk @deepikapadukone @sarkarshibasish @mantenamadhu #SajidNadiadwala @vishnuinduri @reliance.entertainment @fuhsephantom @nadiadwalagrandson @vibrimedia @zeemusiccompany