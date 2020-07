Dhoom 4 के लिए Ranveer Singh को कास्ट करने की प्लानिंग में YRF, लीड रोल में आएंगे नजर!

नई दिल्ली | यशराज फिल्म्स की धूम फ्रेंचाईजी (Dhoom Franchise) पूरी दुनिया में फेमस है। इसकी साल 2004 में आई पहली फिल्म में अभिषेक बच्चन (Abhishek bachchan) और जॉन अब्राहम (John Abraham) नजर आए थे। धूम सुपरहिट साबित हुई और तब से इस फिल्म की फ्रेंचाइजी में कुल 3 फिल्में बन चुकी हैं। चौथी फिल्म को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जाते रहे हैं। अलग-अलग एक्टर्स को लीड रोल में कास्ट करने की बात सामने आती रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो यशराज धूम की चौथी फ्रेंचाइजी (fourth franchise of Dhoom) के लिए प्लानिंग कर रहा है लेकिन अभी तक इस फिल्म के डायरेक्टर को फाइनल नहीं किया गया है।

अब खबर आ रही है कि यशराज फिल्म्स बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को लीड एक्टर के तौर पर कास्ट करने के बारे में सोच रहा (Yashraj planning to cast Ranveer Singh in Dhoom 4) है। रणवीर सिंह की एक्टिंग और उनकी पॉपुलैरिटी से हर कोई वाकिफ है। उनका नाम सुनते ही दर्शक और फैंस थियेटर में फिल्म देखने पहुंच जाते हैं। जानकारी के मुताबिक, यशराज भी ऐसे ही किसी यंग एक्टर को कास्ट करने के बारे में सोच रहा है जिसके नाम से ही लोग सिनेमा हॉल (Yashraj wants to cast young and popular actor for Dhoom 4) की तरफ बढ़ जाते हैं।

रणवीर सिंह पद्मावत, गली बॉय, बाजीरॉव मस्तानी और सिम्बा जैसी कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा (Ranveer Singh acting in films) पहले ही मनवा चुके हैं। वहीं यशराज के बैनर तले वो पहले भी कई फिल्में कर चुके हैं और एक बार फिर उन्हें इस प्रोडक्शन के अंडर काम करते देखना कोई हैरानी की बात (Ranveer Singh worked with YRF) नहीं है।

बता दें कि पहले ऐसी खबरें भी आई थीं कि धूम 4 (Dhoom 4) में लंबे समय से फिल्मों से दूर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) भी नजर आ सकते हैं। फिल्हाल तो पहली बार रणवीर सिंह को धूम 4 में देखने के लिए फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। हालांकि कुछ एक्टर टाइगर श्रॉफ की डिमांड (Fans demand Tiger Shroff in Dhoom 4) भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पहले ही दर्शक फिल्म वॉर (Film War) में ऋतिक रोशन के साथ देख चुके हैं।