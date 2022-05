एयरपोर्ट पर चड्डी-बनियान पहनकर पहुंच गए रणवीर सिंह, लोगों की नहीं रुक रही है हंसी

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को अपने अतरंगी अंदाज के लिए जाना जाता है। ये कब क्या पहल लें किसी को कुछ नहीं पता है। एक बार फिर अपने अतरंगी फैशन सेंस की वजह से लाइमलाइट में आ गए हैं। अभिनेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रणवीर के आउटफिट देखकर लोगों का सिर चकरा गया।

Published: May 24, 2022 04:14:24 pm

रणवीर सिंह ने हाल ही में दीपिका पादुकोण की एक पोस्ट को देखने के बाद ये ऐलान किया था, वाइफी के कांस लुक उन्हें घायल कर रहे हैं और वो उनके पास आ रहे हैं। ऐसे में वो पहुंच तो गए हैं, लेकिन यहां बीवी दीपिका के नहीं बल्कि रणवीर के लुक्स ने तहलका मचा दिया है।

ranveer singhs spotted in chadda banyan look at airport