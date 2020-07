Nerpotism को लेकर छलका रणवीर शौरी का दर्द, कहा-मुझे तो देश तक छोड़ना पड़ गया था, इसलिए नहीं बताए नाम

इन दिनों सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म (Nepotism) का मुद्दा गरमाया हुआ है। कई सेलेब्स ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार और अनुभव शेयर कर रहे हैं। अभिनेता रणवीर शौरी (ranvir shorey) भी इन दिनों कई मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं। पहले भी उन्होंने नेपोटिज्म (Nepotism) को लेकर बयान दिया था। अब एक बार फिर उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया है कि वह भी नेपोटिज्म का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक वक्त उन्हें भी बॉलीवुड में अकेला छोड़ दिया गया था और बदनाम करने की कोशिश की गई थी।

I don’t take any names ‘cause I have no evidence to prove their complicity! But the reason I speak is, I went through the same professional & social isolation, bad mouthing & lies in the press, and psychological trauma from 2003 to 2005 with the same people who are now involved. https://t.co/q0YZs8bHYY