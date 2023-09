'आपकी गीतांजलि...' Animal से रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज

मुंबईPublished: Sep 23, 2023 06:15:46 pm Submitted by: Rizwan Pundeer

Rashmika Mandana First Look in Animal: फिल्म का टीजर अगले हफ्ते, 28 सितंबर को रिलीज होने जा रहा है।

एनिमल में रश्मिका मंदाना का लुक।

Rashmika Mandana First Look in Animal: डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'एनिमल' से एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। शनिवार को मेकर्स ने रश्मिका का पहला लुक जारी किया है। रश्मिका इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ लीड रोल में हैं। रश्मिका ने ट्विटर पर 'तुम्हारी गीतांजलि' कैप्शन देते हुए फिल्म से अपने लुक को शेयर किया है।