Rashmika mandanna ने बॉलीवुड के इन सुपरस्टार्स संग काम करने से किया इनकार, जानिए वजह

साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) पुष्पा (Pushpa: the rise) की सफलता के बाद छाई हुई हैं। अभिनेत्री बाॅलीवुड फिल्मों भी डेब्यू करने वाली हैं। बता दे कि फिल्म पुष्पा में अभिनेत्री ने ‘श्रीवाली’ का किरदार निभाकर फैंस का दिल जीत लिया था। अभी तक रश्मिका मंदाना साउथ के डायरेक्टर्स के लिए पहली पंसद हुआ करती थी लेकिन अब अभिनेत्री बाॅलीवुड के डायरेक्टर्स की भी पहली पंसद बन गई हैं।

Updated: May 17, 2022 01:52:50 pm

बाॅलीवुड में डेब्यू करने के साथ ही रश्मिका मंदाना ने बाॅलीवुड डायरेक्टर्स के सामने एक शर्थ रख दी हैं। ये बात शायद उनके फैंस को मालूम नहीं कि रश्मिका ने बॉलीवुड के कई सुपर स्टार्स (Bollywood Superstars) के साथ काम करने का ऑफर ठुकरा दिया है। यहां हम आपको उन्हीं स्टार्स के बारे में बता रहे हैं जिनके साथ पुष्पा की श्रीवल्ली को अप्रोच किया गया था लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया।

Rashmika Mandanna refuses to work with these Bollywood stars