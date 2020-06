एक्ट्रेस Raveena Tandon उड़नपरी पीटी उषा के साथ आई नजर, जन्मदिन की दी यूं बधाई

नई दिल्ली। उड़न परी के नाम से मशहूर देश की दिग्गज एथलीट में से एक पीटी उषा (PT Usha) आज अपना 56वां बर्थडे सेलीब्रेट कर रही हैं। 27 जून, 1964 को केरल के कोइकोड जिले के पयौली गांव में पिटी उषा का जन्म हुआ था। पीटी उषा (PT Usha Birthday) ‘पयौली एक्सप्रेस (Payyoli Express)' और ‘क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एड फील्ड' के रूप में भी जानी जाती हैं। पीटी उषा के जन्मदिन पर महान खिलाड़ी को देशभर में बधाई दी जा रही है। इस मौके पर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने भी उन्हें बधाई दी है। रवीना ने उषा के साथ की एक फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।

The 1st Indian women's sporting star our generation followed.4 golds & a silver in the Seoul Asian Games .

Happy birthday to the Payyolli Express, PT Ushaji. Was an honour to meet you!🙏🏻 #legend #PTUsha pic.twitter.com/gonMjY9rVQ