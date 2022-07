दिव्या भारती की मौत के बाद रवीना टंडन को मिली थी फिल्म, लेकिन 'टिप टिप बरसा पानी' गाने के लिए राजी नहीं थीं एक्ट्रेस

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन और खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा का सुपरहिट गाना टिप टिप बरसा पानी तो आप सभी ने देखा होगा। इस गाने की छाप आज भी लोगों के दिल और दिमाग पर है, रवीना के सबसे बोल्ड गानों में से एक है Tip Tip Barsa Pani 90s के आइकॉनिक सॉन्ग्स की लिस्ट में शुमार है। आज भी जब ये बजता है लोग इसपर थिरकने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रवीना टंडन इस गाने को नहीं करना चाहती थीं।

जी हां रवीना टंडन इस गाने को अक्षय कुमार के साथ नहीं करना चाहती थीं। इंटरव्यू में शब्बीर (Shabbir Boxwala) ने बताया कि रवीना यह गाना नहीं करना चाहती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पिता को यह फिल्म पसंद नहीं आएगी। हालांकि फिल्म के निर्देशक राजीव राय ने एक्ट्रेस को समझाया कि वह इस स्थिति को लेकर क्या कर सकती हैं, इसके बाद रवीना इस आइकॉनिक गाने को करने के लिए तैयार हो गई थीं।

raveena tandon dont want to do mohra song tip tip barsa paani