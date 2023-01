ट्विंकल खन्ना से तुलना करने पर भड़कीं रवीना टंडन, कहा- 'मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवालो...'

फिल्मी दुनिया से अलग रवीना टंडन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। यहां वे अक्सर खुद से जुड़ी अपडेट्स और तमाम तरह के फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 'आस्क मी' सेशन रखा था। इस सेशन के दौरान रवीना से उनके फैंस ने कई सवाल किए जिसका जवाब एक्ट्रेस ने दिया है।

Raveena Tandon gives epic reply to troll who compared her with Twinkle Khanna, says, ‘Apna cataract ka surgery karwalo’