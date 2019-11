रवीना टंडन ने की पाकिस्तानी एटीसी की जमकर तारीफ, सोशल मीडिया पर लिखा ये खास मैसेज

बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने भारत के ओमान जा रहे विमान को खराब मौसम से दुर्घटना का शिकार होने से बचाने लिए पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की खूब तारीफ की हैं। भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक्ट्रेस ने पाक एटीसी की मदद की सराहना की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा,'जब मानवता पॉलिटिक्स से जीत गई। पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जयपुर से मस्कट फ्लाइट को अनहोनी से बचाया।'

When humanity wins over politics . Pakistani air traffic controller saves a Jaipur to Muscat flight from disaster https://t.co/XEzSuVFzUC