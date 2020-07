लालबाग गणेशोत्सव ना मनाने के फैसले पर Raveena Tandon ने किया ऐसा रिएक्ट, ट्रवीट कर कही ये बात

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus disease)का संक्रमण तेजी से देशभर में फैल रहा है, भारत कोरोना संक्रमण (Coronavirus disease)के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ तेजी से आगे बढ़ रहा है, 5 दिन में एक लाख संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र के मुम्बई और राजधानी दिल्ली में सामने आए हैं। आने वाले महीने यानी अगस्त के महीने से देश में पर्व और त्योहारों की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में इस महामरी को देखते हुए मुंबई के मशहूर गणेश उत्सव पर्व (Mumbai's famous Ganesh festival )पर अब ग्रहण लगता नज़र आ रहा है, ऐसे में (Raveena Tandon Not Celebrate Ganesh Utsav) लालबाग के राजा का आगमन नहीं होगा, यानी वहां गणेशोत्सव नहीं मनाया जाएगा। लालबाग गणेशोत्सव (Lalbaugcha Raja Ganeshotsav)मंडल के सचिव सुधीर सालवी ने बताया कि मंडल पीड़ितों की मदद से पीछे नहीं हटेगा। इस वर्ष बप्पा के नहीं आने से सभी दुखी हैं। इस फैसले के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी ट्वीटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी हैं, रवीना ने लिखा कि मंडल का फैसले स्वागत योग्य है।

Welcome change and thought!temporarily though! We will be awaiting him next year in his full glory and splendour! 🙏🏻🕉🙏🏻 A smaller eco friendly version of Bappa should be put in his place this time as his blessings will continue to shower on all of us!#lalbaghcharajatujaldiaa https://t.co/pit7BO2neO