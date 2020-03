कोरोना वायरस के बीच चीन में फिर बिकने लगा चमगादड़ का मांस, रवीना टंडन ने कहा- जानवरों के लिए बदतर देश

नई दिल्ली | जहां एक तरफ चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं, वहीं एक बार फिर से चीन (China) में मांस की बिक्री शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक, चीन में चमगादड़, बिल्ली और कुत्ते के मांस की बिक्री फिर से शुरू कर दी गई है जो काफी हैरान करने वाला है। इसी को लेकर रवीना टंडन (Raveena Tandon) का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने ट्वीट करते हुए चीन को आड़े हाथों लिया है।

Humans won’t learn their lessons,however hard the sacrifices and price to pay was. Gone back to their barbaric practices . #china worlds worst country for animal abuse and wildlife crime . https://t.co/mrfJElrJ0q

रवीना टंडन ने ट्वीट कर लिखा- इतना कुछ होने के बावजूद, बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी इंसान कोई सबक नहीं लेगा। एक बार फिर वो अपनी बर्बर प्रथाओं की तरफ बढ़ गए हैं। चीन दुनिया में पशु दुवर्यवहार और वन्यजीव अपराध में सबसे बदतर देश है। रवीन के इस ट्वीट पर कई यूजर्स रिएक्ट कर रहे हैं और चीन को बॉयकॉट भी कर रहे हैं।

