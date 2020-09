ड्रग मामले में बॉलीवुड पर शिकंजा कसने पर Raveena Tandon ने जताई खुशी, कहा- सफाई का सही समय, बड़े लोगों सिखाएं सबक

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन (Drug Connection) सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) की जांच का स्वागत किया है। बॉलीवुड के कई सेलेब्स का नाम अब तक ड्रग मामले में सामने आ चुका है। एनसीबी ने इन सेलेब्स को तलब करने की तैयारी भी कर ली है। सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) की आरोपी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) पहले ही ड्रग केस में जेल में बंद हैं। उसके बाद से ही एनसीबी ने एक के बाद एक ड्रग पैडलर को पकड़ा है। एनसीबी की लगातार पूछताछ में कई लोगों के नाम सामने आने की खबर है जिसमें अभी तक सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर जैसी एक्ट्रेस के नाम सामने आ चुके हैं। रवीना टंडन ने लगातार बॉलीवुड पर एनसीबी का शिकंजा कसने के बाद कहा है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।

रवीना टंडन ने साफतौर पर ड्रग केस में लिप्त लोगों के लिए सजा मांगी है। उन्होंने इस कदम का स्वागत किया है। अभी तक इस मामले में कंगना रनौत को छोड़कर बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस आगे नहीं आई थी। लेकिन अब रवीना ने सामने से आकर एनसीबी (NCB) का समर्थन किया है। रवीना ने ट्वीट (Raveena Tandon tweet) करते हुए लिखा- सफाई करने का बहुत सही समय है। मैं इस कदम का स्वागत करती हूं। ये यूवाओं और आगे आने वाली पीढ़ी की मदद करेगा। यहीं से शुरुआते करें, धीरे-धीरे ये हर सेक्टर की तरफ बढ़ेगा। इसे जड़ से उखाड़ दें। गुनहगारों, ड्रग का इस्तेमाल करने वालों, डीलर्स/सप्लायर्स सभी को सजा दें। वो बड़े लोग जो निशाने पर हैं आंख बंद करके लोगों को बर्बाद कर रहे हैं।

Twas high time for clean up to happen.Very welcome!Will help our young/future generations.Start from here,surely,proceed to all sectors.Uproot it from its core.Punish th Guilty,users,the dealers/suppliers.The profiting Big Guys on the take,who give it a blind eye and ruin people.