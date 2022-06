इस चैनल पर हमेशा क्यों चलती रहती है 'सूर्यवंशम'? नहीं पता तो यहां जानें 100 सालों से जुड़ा ये सच

23 साल पहले रिलीज हुई अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की एक फिल्म 'सूर्यवंशम' (Sooryavansham) अक्सर आपको एक चैनल पर दखने को मिलती है। अगर सूर्यवंशम देखनी है तो सोनी मैक्स ये तो आपने हमेशा सुना होगा। सिर्फ IPL के दौरान ही सेट मैक्स पर सूर्यवंशम का टेलिकास्ट रुकता है वरना हर रोज़ इस चैनल पर हीरा ठाकुर 'दिल मेरे तू दिवाना है' गाते नज़र आते हैं, लेकिन अब ये दिखना बंद हो जाएगी।

21 मई 2022 को अमिताभ बच्चन की फिल्म 'सूर्यवंशम' को रिलीज हुए 23 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इस चैनल पर इसका प्रसारण हमेशा क्यों होता रहता है तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल में 'सूर्यवंशम' 1999 में रिलीज हुई थी उस दौर में सेट मैक्स नया लॉन्च हुआ था। सबसे पहले फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर मैक्स पर ही हुआ था। उस दौरान फिल्म को देखने के लिए ज्यादातर लोगों ने मैक्स चैनल ट्यून किया था। पहली बार फिल्म की बदौलत चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा थी। तभी से इस फिल्म को मैक्स पर सबसे ज्यादा दिखाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उसी दौर में सोनी मैक्स ने 'सूर्यवंशम' के राइट्स 100 सालों के लिए खरीद लिए थे। इस वजह से ये फिल्म बार-बार मैक्स पर दिखाई जा रही थी।

