Sushant ने पूर्व बास्केटबॉल प्लेयर Reggie Miller की जर्सी पहने किया था डांस, अब आया उनका रिएक्शन

View this post on Instagram

Reggie Miller reacts to Sushant Singh Rajput in Dil Bechara- title track which portrays Manny wearing NBA star; Miller’s remarkable Indiana 31 jersey. He says: “His memory and these moves will live on, Gone but Not Forgotten.” . Follow @officialdilbechara for more updates. . . . . #ssr #dilbechara #dilbechara❤️ #dilbecharatitletrack #sushantsinghrajput #sushantsingh #sushantsinghrajputslays #sanjanasanghi #love #bollywoodnews #bollywood #faultinourstars #sushantobsessed #💔