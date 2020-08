Sushant Singh Rajput Suicide Case में अभिनेता के बैंके से 15 करोड़ रुपयों को खर्च करने पर Rhea ने दिया बयान, बोलीं- 'मैंने भी 7 फिल्में की हैं'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिहं राजपूत की मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) के बाद से उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही है। रिया पर एक के बाद क कई इल्जाम लगते जा रहे हैं। वहीं सीबीआई जांच के पास केस ( CBI Investigate Sushant Suicide Case ) पहुंचने के बाद से अब रिया को कोई रियात भी नहीं भर्ती जा रही है। बीते दिन रिया को ईडी ( ED Investigate Rhea Chakraborty Bank details ) ने पूछताछ के लिए बुलाया था। जहां उन्होंने उनसे करीबन 8 घंटे से भी ज्यादा देर तक पूछताछ की। वहीं उनके भाई शोविक ( Shovik Chakraborty ) से भी दो घंटे तक पूछताछ की। जिसके बाद आज भी शोविक और सिद्धार्थ पिठानी ( Siddharth Pithani ) को बुलाया है।

रिया चक्रवर्ती पर लगातार मनी लॉन्ड्रिंग ( Rhea Chakraborty Money Laundring ) को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। सुशांत के परिवार वालों का कहना है भी है कि रिया ने महज कुछ ही महीनों में सुशांत के सारे पैसे खत्म कर दिए। जिसके बाद अब रिया ने जांच एंजेसी को इस बात का जवाब देते हुए कहा है कि "उनके पास पैसों की कमी नही हैं। वह इंडस्ट्री में 7 फिल्मों ( Rhea Done 7 Movies ) में काम चुकी हैं। जिनसे उन्होंने काफी अच्छा पैसा कमाया है। खबरों के मुताबिक रिया जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही हैं।" अधिकारियों ने उनसे जीतने भी प्रश्न पूछे उनके जवाब में उन्होंने बस यही कहा कि 'उन्हें कुछ याद नहीं हैं।'

बता दें सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में लगातार रिया को मात ही मिल रही है। उन्होंने ईडी से पूछताछ को टालने ( Reha Chakraborty wanted to defer ED's inquiry ) के लिए अपील की थी। जिसके बाद उनकी अपील को खारिज कर दी गई। उन्होंने बिहार में दर्ज हुई एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर ( Bihar FIR transfer Mumbai ) करने को कहा लेकिन उनकी इस बात को भी नहीं माना गया। यही नहीं जांच में यह भी सामने आया कि रिया मुंबई के डीसीपी संग ( Rhea connect with Mumabi DCP ) संपर्क में थी। उन्होंने उन्हें करीबन 4 कॉल की थी। बावजूद इसके अभी तक मुंबई पुलिस ने रिया से सख्ती से पूछताछ नहीं की। जिसके बाद से मुंबई पुलिस ( Raise Question On Mumbai Police ) पर कई सवाल उठ खड़ हुए हैं।