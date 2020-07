Sushant के पिता ने Rhea Chakraborty पर लगाया आरोप, Disha Salian सुसाइड केस में फसाने की दी थी धमकी

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) ने 14 जून को मुंबई बांद्रा ( Mumabi Bandra House ) में स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या ( Sushant Commit Suicide ) कर ली थी। अभिनेता के देहांत को एक महीने से ऊपर हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में जांच में जुटी मुंबई पुलिस 45 से भी ज्यादा लोगों के बयान अब ( Mumabi Police record 45 people statement ) तक दर्ज कर चुकी है। एक महीने तक सुशांत के परिवार की तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही थीं। लेकिन रविवार के दिन सुशांत के पिता केके सिंह ( KK Singh ) ने एक बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने सुशांत की मौत पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कई बड़े खुलासे कर डाले। केके सिंह ने पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन ( Patna, Rajiv Nagar ) में रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज ( FIR File ) कराई है। साथ ही कई बड़े खुलासे भी किए हैं।

रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज ( FIR Against Rhea Chakraborty ) करवाते हुए उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। जिसे सुन सभी हैरान हो गए हैं। सुशांत के पिता केके सिंह ( Sushant's father KK Singh Reveal ) ने बताया है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने सुशांत को सुसाइड ( Reha Chakraborty instigates Sushant to commit suicide ) करने के लिए उकसाया है। उन्होंने इस बात की भी खुलासा किया कि 'रिया सुशांत को कई बातों को लेकर धमकी देती थी। रिया ने सुशांत को एक्स मैनेजर दिशा सालियान के सुसाइड केस ( Disha salian Suicide Case ) में फंसाने को लेकर भी उन्हें धमकी देती रहती थीं। सुशांत इस बात को लेकर काफी घबराए रहते ( Sushant Worried about it ) थे कि कही रिया उन्हें सालियान के आत्महत्या के आरोप में फंसा ना दे। इस बात को लेकर सुशांत ने अपनी बहन ( Sushant Talked about it with his sister ) से भी बात की थी।

केके सिंह ने बताया कि 'सुशांत के सुसाइड से पहले रिया ने सुशांत का नंबर ( Rhea Blocked Sushant's Number ) ब्लाक कर दिया था। जिसके बाद सुशांत ने अपनी बहन को फोन कर बताया कि रिया उन्हें कही फंसा देगी। वह काफी सामान लेकर घर से चली गई है और धमकी दी है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेंगें तो वह उनके इलाज के सारे कागज मीडिया को देगीं और कह देंगी की वह पागल हैं। जिसके बाद उन्हें कोई काम नहीं देगा और उनका करियर बर्बाद हो जाएगा।' सुशांत के पिता के बयान ( Sushant's Father Statement ) के बाद से सभी हैरान हैं। रिया चक्रवर्ती ( Raised question on Rhea ) को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं।