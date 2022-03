रेखा को पसंद है कांजीवरम की साड़ियां, लेकिन अभिनेत्री जींस में भी ढ़ाती हैं कहर देखें तस्वीरें

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री Rekha रेखा को कौन नहीं जानता होगा। रेखा सिर्फ अपनी अदाकारी के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ैशन सेंस के लिए भी जाना जाता हैं। यूं तो अभिनेत्री अक्सर कांजीवरम सारियों में दिखती है लेकिन वेस्टर्न आउटफ़िट में भी अभिनेत्री काफ़ी ख़ूबसूरत दिखती हैं। चलिए देखते हैं अभिनेत्री की कुछ तस्वीरें…

बॉलीवुड की ख़ूबसूरत अभिनेत्री रेखा अक्सर अपनी ख़ूबसूरती का जादू बिखेरते दिखती हैं। अभिनेत्री अक्सर एक से बढ़कर एक साड़ी पहनती हैं। जिनकी क़ीमत लाखों में होती हैं। अभिनेत्री आज भी उतनी ही सुन्दर है जितना वह पहले थी। उम्र में तो अभिनेत्री बड़ी हो गई हो लेकिन अभिनेत्री के चाहने वाली आज भी करोड़ों हैं। आज भी अभिनेत्री बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों को अपने लुक से पछाड़ देती हैं। रेखा अक्सर साड़ियों में दिखती है लेकिन इसे स्टोरी में हम आपको देखा कि कुछ वेस्टर्न ड्रेस लुक की तस्वीरें दिखाएगें।

