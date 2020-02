एपीजे अब्दुल कमाल की बायोपिक का फर्स्ट लुक आउट, जानिए कब होगी रिलीज

देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी पर बन रही फिल्म 'एपीजे अब्दुल कलाम: द मिसाइल मैन' का फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस लुक को जारी करते हुए कहा कि यह हॉलीवुड और तेलुगू फिल्म उद्योग की संयुक्त परियोजना है। यह इस साल के अंत तक रिलीज हो जाएगी। इसमें साथ के लोकप्रिय अभिनेता अली मुख्य भूमिका हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अमरिका की मार्टिनी फिल्म्स और पिंक जगुआर इंटरटेनमेंट अन्य के साथ मिलकर भारत में पांच फिल्म निर्माण प्रोजेक्ट में एक अरब अमरिकी डॉलर निवेश करेगा। जावड़ेकर ने अपने ट्व‌िटर हैंडल पर पोस्टर विमोचन की एक तस्वीर साझा की। यह मूवी जगदीश दानेटी, सुवर्ण पप्पू और मार्टिनी फिल्म्स के जॉनी मार्टिन के सह-निर्माण में बन रही है।

Released the first look of the biopic of Dr. A.P.J Abdul Kalam in New Delhi today. A joint venture of #Hollywood and #Tollywood, the feature film made on the iconic People’s President of India, will be released by end of this year. pic.twitter.com/KBjrxjC1lQ