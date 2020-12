Remo D’souza को आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में किया गया शिफ्ट, हार्ट अटैक के बाद कोकिलाबेन में हुए थी भर्ती

नई दिल्ली | फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा (Choreographer Remo D’souza) को शुक्रवार दोपहर में हार्ट अटैक (Heart Attack) आ गया। उन्हें तुरंत ही मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उन्हें आईसीयू वार्ड (ICU ward) में रखा गया था लेकिन अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जिसके बाद उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। रेमो के हार्ट अटैक की खबर सुनते ही उनके फैंस और सेलेब्स उन्हें देखने के लिए अस्पताल भी पहुंचे।

choreographer Remo D’Souza has suffered from a heart attack and is currently admitted in Mumbai’s Kokilaben Hospital. He has undergone angioplasty surgery and is now stable and has also been shifted to the normal ward for further care. We wish him speedy recovery 👍 #remodsouza pic.twitter.com/mz4R4fa3lt