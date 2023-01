करियर के पीक पर शादी-बच्चा कर क्या पछता रहीं आलिया भट्ट? जानिए इस सवाल का एक्ट्रेस ने क्या दिया जवाब

एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी इंडस्ट्री के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक था। मगर एक्ट्रेस ने इसके कुछ महीनों बाद ही अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान करके लोगों को चौंका दिया था। जिसके बाद से लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे कि जब वह अपने करियर की पीक पर थी तो उन्होंने इतने बड़े फैसले क्यों लिए।

Revelations by Alia Bhatt, Marrying Ranbir Kapoor at career's peak to seeing Raha grow up