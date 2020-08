Sushant Singh Rajput Death Case: रिया चक्रवर्ती को फिर देना पड़ेगा ED के सवालों का जवाब, फोन बैकअप डाटा लिया गया

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत मामले (Sushant Singh Rajput) में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 7 अगस्त को ईडी से पूछताछ में उनके सहयोग ना करने के चलते एक बार फिर उनसे सवाल पूछे (Rhea Chakraborty interrogated by ED) जाएंगे। कल यानी कि 10 अगस्त के लिए रिया को समन भेजा गया (Rhea Chakraborty summoned by ED again) है। उन्हें वक्त पर प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचना होगा। पिछली पूछताछ में उन्होंने कई सवालों के जवाब टालते हुए कहा था कि अभी उनके पास दस्तावेज नहीं है। उन्हें याद नहीं है। इसीलिए ईडी की पूछताछ अधूरी रह गई थी। इसके अलावा रिया के दो फोन का बैकअप डाटा ले लिया (ED collected Rhea Chakraborty 2 phones data backup) गया है। साथ ही उनके पिता और भाई का फोन डाटा भी लिया गया है।

रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल में सामने आया था कि सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ के साथ लगातार संपर्क में (Rhea Chakraborty was in touch with Sushant staff) रहती थी। साथ ही पिछले छह महीने में उनकी श्रुति मोदी से भी लगभग 800 बार बातचीत (Rhea Chakraborty called Shruti Modi 800 times approx) हुई है। श्रुति मोदी जो सुशांत की पूर्व मैनेजर थी और सैमुअल मिरांडा (Samuel Miranda) जो सुशांत का प्रेजेंट मैनेजर था। खास बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी रिया की सैमुअल से कई बार बात (Rhea Chakraborty called Samuel Miranda constantly) हुई है।

अब ईडी ये जानने में लगी है कि रिया सुशांत से स्टाफ से बिजनेस और पैसों को लेकर कहीं कोई बातचीत तो नहीं कर रही थी। ये सभी बातें रिया के फोन बैकअप से सामने आ सकती हैं। इसके अलावा रिया अपने परिवारवालों से भी सबसे ज्यादा बात करती थी। एफआईआर में भी रिया के अलावा उनके परिवार का नाम (FIR against Rhea and her family) शामिल है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ही ईडी ने रिया को एक बार समन भेजा है।

बता दें कि इससे पहले 8 जून को रिया के भाई शॉविक चक्रवर्ती से लगभग 18 घंटे की लंबी पूछताछ की गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering case) में रात भर ईडी ने उनसे सवाल किए और काफी कुछ जानने की कोशिश की।