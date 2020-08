Sushant के शव पर हाथ रखकर बोली थी Rhea Chakraborty- बाबू मुझे माफ कर दो, आखिर किस बात की मांगी माफी?

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से पूरा देश अभी भी सदमें में है। उनके लिए लगातार परिवार, दोस्त समेत दुनिया से लाखों लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हाल ही में रिपब्लिक टीवी ने कूपर हॉस्पिटल (Cooper Hospital) के कुछ वीडियो फूटेज (Video footage) दिखाए थे जिसमें से एक रिया चक्रवर्ती का भी था। चैनल के मुताबिक, कहा गया था कि वो कूपर अस्पताल के शवगृह (Cooper hospital mortuary) जहां सुशांत का पार्थिव शरीर रखा गया था उसमें 45 मिनट तक रुकी थी। हालांकि अब इस घटना का एक चश्मदीद गवाह सामने आ गया है। सुरजीत सिंह राठौर (Soorjit Singh Rathore) ने रिपब्लिक टीवी को अपना इंटरव्यू देते हुए बताया कि वहीं रिया चक्रवर्ती को लेकर कूपर अस्पताल के शवगृह (Rhea Chakraborty in Cooper Hospital mortuary) में लेकर गए थे। वहां रिया ने क्या कहा, उनका हावभाव कैसा था इस बारे में भी उन्होंने हैरान करने वाला खुलासा किया।

सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि जब वो कूपर हॉस्पिटल पहुंचे थे। उन्हें उनके दोस्त सूरज सिंह ने उनसे कहा था कि रिया चक्रवर्ती यहां आने वाली हैं आप थोड़ी मदद कर दीजिए। वो सुशांत की गर्लफ्रेंड हैं और उनका अंतिम चेहरा देखना चाहती हैं। आप पुलिसवालों से थोड़ा बात कर लीजिए। इसके बाद मैं रिया चक्रवर्ती और उसके भाई, मां और कोई और था उन्हें लेकर कूपर अस्पताल के अंदर लेकर गए। उसके बाद शवगृह में मैं खुद रिया को लेकर गया। मैंने सुशांत के चेहरे से सफेद कपड़ा हटाया और उनकी बॉडी सूजी हुई थी। उस वक्त ही मुझे शक हो गया था। फिर वैसे ही रिया ने सुशांत के सीने पर हाथ रखा और कहा- आई एम सॉरी बाबू, (Rhea Chakraborty said I am sorry babu) मुझे माफ कर दो। ये देखकर मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया कि ये माफी क्यों मांग रही है। क्या इसने कुछ गलत किया है? फिर उसके घरवालों को भी मिलना था लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। शवगृह के अंदर रिया लगभग 5-7 मिनट तक रही थी। उसके बाद हम अस्पताल में थे।

बता दें कि पहले ऐसी खबरें भी आई थी जिसमें बताया गया था कि सुशांत के परिवारवालों (Sushant Singh Rathore family) ने रिया चक्रवर्ती को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। जिसका जिक्र सुरजीत सिंह ने भी किया है।