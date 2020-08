Rhea Chakraborty के फोन में कौन है ‘AU’ नाम का शख्स, 63 बार की एक्ट्रेस ने बात.. परिवार का आया बयान

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स (Rhea Chakraborty call detail) सामने आने के बाद कई बड़े लोगों के सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स से कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। सीडीआर के आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह महीनों में रिया लगातार सुशांत के स्टाफ के संपर्क (Rhea Chakraborty was in contact with Sushant staff) में थी जबकि दिवंगत एक्टर से उनकी काफी कम बातचीत हुई। इसके अलावा उन्होंने कई बड़े सेलेब्स से भी बातचीत की है। जिसमें महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) और आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) का नाम भी सामने आया था। फिलहाल रिया के दो फोन ईडी ने जब्त (ED collected Rhea 2 phones) कर लिया है। रिया और उनके परिवार के फोन के डाटा को काफी अहम माना जा रहा है। इसी बीच रिया के फोन में एक नंबर AU के नाम से भी सेव (AU name save in Rhea call detail) नजर आया। जिसपर हलचल मची हुई है। याद हो बीते दिनों आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) का नाम सुशांत केस से जोड़े जाने पर उन्हें सफाई देनी पड़ी थी।

रिया चक्रवर्ती के फोन में AU नाम से सेव नंबर को संदेह (AU name in Rhea Chakraborty contact list) की नजर से देखा जा रहा था। खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें शुरू हो गई। बड़े सेलेब्स से बातचीत के बाद रिया का AU नाम के इस शख्स से 63 बार बात करने पर सवाल उठने (Rhea Chakraborty called AU 63 times) लगा। इसी बीच उनके परिवार की तरफ से सफाई पेश (Rhea Family clarification on AU name) की गई। मामला बढ़ता देख रिया के परिवार ने बताया कि AU नाम उनकी दोस्त का है जिसका नाम उन्होंने अनन्‍या उदास (Rhea friend Ananya Udas) है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसपर कुछ नहीं जा सकता है। हालांकि रिया का AU नाम के शख्स से 63 बार कॉल संदिग्ध बना हुआ है।

वहीं रिया चक्रवर्ती ने अपनी दोस्त अनन्या उदास से इतनी बार क्या बातचीत की ये भी अभी सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया और कई न्यूज चैनल्स पर जरूर रिया की कॉल डिटेल्स को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है।

बता दें कि रिया चक्रवर्ती के फोन से ये बात भी सामने आई है कि उन्होंने महेश भट्ट को फोन कर ऐसे पत्रकार का नंबर (Rhea asked Mahesh Bhatt for journalist number) मांगा था जो उनको लेकर पॉजिटिव खबरें लिख सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुना सकती है।