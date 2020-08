Rhea Chakraborty की कॉल डिटेल्स आई सामने, पिछले छह महीने में Shruti Modi, Samuel Miranda,Mahesh Bhatt से की कई बार बात

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) यूं तो अब सीबीआई के हाथ में चला गया है और जांच शुरू हो गई है। लेकिन इसके अलावा भी अलग-अलग तरह से जानकारियां निकालने की कोशिश की जा रही है। अब हाल ही में रिया चक्रवर्ती की पिछले छह महीने की कॉल डिटेल्स (Rhea Chakraborty call details) सामने आ गई है। जो काफी हैरान करती हैं। सीएनएन न्यूज 18 द्वारा दावा किया गया है कि रिया चक्रवर्ती लगातार सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा (Samuel Miranda) के संपर्क में थी। पिछले छह महीने में रिया ने उसे लगभग 300 बार कॉल (Rhea Chakraborty was constantly touch in with Samuel Miranda) किया है। इसके अलावा रिया की कॉल डिटेल में सबसे ज्यादा कॉल्स लिस्ट की श्रेणी में महेश भट्ट (Mahesh Bhatt), उनकी मैनेजर श्रुति मोदी (Shruti Modi) और आयुष शर्मा (Ayush Sharma) का नाम भी शामिल है।

रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर पर रहने वाले सभी लोगों से लगातार संपर्क में थी। सुशांत के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में से दो लोगों के साथ रिया लगातार बात कर रही थीं। श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा ये दोनों रिया (Shruti Modi Samuel Miranda talked to Rhea Chakraborty) से बातचीत कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती ने लगभग 800 बार कॉल पर श्रुति मोदी के साथ पिछले छह महीने (Rhea 800 calls to Shruti Modi) में बात की थी। आखिर रिया इतने सारे फोन कॉल्स पर क्या बात कर रही थी। इसका खुलासा अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है। याद हो सुशांत के परिवार की तरफ से बताया गया था कि 8 जून को जब रिया ने घर छोड़ा था तब एक्टर को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी तो वो उनके मेडिकल रिपोर्ट्स मीडिया में लीक कर देंगी।

वहीं रिया चक्रवर्ती और डायरेक्टर महेश भट्ट को लेकर पहले ही सोशल मीडिया पर काफी बातें कही जा चुकी हैं। कंगना रनौत ने भी महेश भट्ट के हस्तक्षेप पर सवाल उठाया था। अब रिया की कॉल डिटेल्स में महेश भट्ट को कई कॉल्स (Rhea Called Mahesh Bhatt 16 times) किए जाने पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि रिया हमेशा ही महेश भट्ट को अपना गुरू बताती रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि आयुष शर्मा का नाम भी उनकी कॉल डिटेल (Ayush Sharma name in Rhea Chakraborty call details) में शामिल है। अगर ये सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा है तो फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। गौरतलब हो कि सलमान खान पहले ही सुशांत के निधन के बाद से ट्रोल होते रहे हैं।

फिलहाल रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स से कहा जा सकता है कि सुशांत के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों और इसमें काफी समानता है।