Sushant Singh Rajput case: रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल में मुंबई पुलिस के डीसीपी का नाम, फोन और मैसेज के जरिए हुई बात

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत मामले (Sushant Singh Rajput) की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। एक के बाद एक उनके खिलाफ सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। सुशांत के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों और रिया के खिलाफ मिल रहे सबूत दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। हाल ही में सुशांत की कॉल डिटेल (Sushant Singh Rajput call details) के बाद जब रिया चक्रव्रर्ती की कॉल डिटेल्स सामने आईं (Rhea Chakraborty call details) तो कई हैरान करने वाली चीजें देखने को मिली। रिया जितना ज्यादा सुशांत के संपर्क में नहीं थी उससे कहीं ज्यादा वो कई अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रही थीं। इस कॉल डिटेल में मुंबई पुलिस के डीसीपी (Mumbai Police DCP was in touch with Rhea Chakraborty) का नाम भी शामिल है। गौरतलब हो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे (Bihar Police DGP Gupteshwar Pandey) ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि रिया की मुंबई पुलिस से कोई मदद कर रहा है।

टाइम्स नाऊ के मुताबिक, रिया चक्रवर्ती की पिछले छह महीने की कॉल डिटेल पर नजर डाले तो उनका परिवार, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा और महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) का नाम सबसे ज्यादा शामिल है। इसके अलावा सुशांत के निधन के बाद रिया का मुंबई पुलिस के सीनियर अफसर से भी (Phone calls between Rhea Chakraborty and Mumbai DCP) संपर्क था। सीडीआर रिपोर्ट के मुताबिक, रिया की बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे (Bandra DCP Abhishek Trimukhe) से चार बार फोन पर बातचीत हुई थी। साथ ही एक मैसेज भी दोनों के बीच एक्सचेंज (4 Phonecalls and 1 Message exchange between Rhea and Mumbai DCP) हुआ था।

TIMES NOW accesses the call data record of Rhea Chakraborty.

According to the CDR, Rhea spoke to Bandra DCP Abhishek Trimukhe. 4 calls & 1 SMS have been exchanged between Rhea & the Mumbai cop.



गौरतलब हो कि बिहार पुलिस की टीम जब सुशांत केस जांच करने मुंबई गई थी तो रिया चक्रवर्ती वहां से गायब हो (Rhea Chakraborty was missing after FIR) चुकी थी। वो अपने घर पर भी मौजूद नहीं मिली थी। अब बिहार पुलिस के दावे पर भरोसा करना मुश्किल नहीं है कि कोई रिया की मुंबई पुलिस से हेल्प कर रहा (Bihar Police claimed someone helping Rhea from Mumbai Police) है। खैर, बता दें कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शॉविक चक्रवर्ती से आज ईडी ने पूछताछ की है। रिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सुशांत के परिवार के आरोपों के बाद दर्ज किया गया था। ईडी अब इसकी जांच में जुटी हुई है।