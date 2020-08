Sushant के अंतिम संस्कार में Rhea Chakraborty के ना शामिल होने की वजह आई सामने, वकील ने किया परिवार की ओर इशारा

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) की गुत्थी लगातार उलझती ही जा रही है। सुशांत बेशक आज दुनिया में नहीं है लेकिन वह अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए है। जिन्हें सुलझाना समय के साथ काफी मुश्किल सा होता जा रहा है। रोज़ाना सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। इस पूरे मामले में ही सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Sushant Girlfriend Rhea Chakraborty ) को पहला आरोपी मना जा रहा है। यही वजह है कि हर एंगल से रिया की जांच पड़ताल ( Police investigate Rhea Chakraborty ) की जा रही है। अब रिया को लेकर एक और बड़ी बात सामने आई है। जिसमें सुशांत के अंतिम संस्कार ( Reha Chakraborty did not reach Sushant's funeral ) में रिया के ना दिखाई देने के वजह पता चली है।

14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई बांद्रा में स्थित ( Sushant Mumbai Bandra House ) घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 15 जून को पटना से उनका पूरा परिवार मुंबई अंतिम संस्कार ( Sushant Last Rite ) के लिए पहुंचा गया था। सुशांत के अंतिम संस्कार में उनके कई दोस्त और करीबी रिश्तेदार दिखाई दिए। जिसमें रिया चक्रवर्ती गायब थीं। सोशल मीडिया पर यह सवाल कई पूछा गया कि आखिर सुशांत की गर्लफ्रेंड अंतिम विदाई में उनके साथ क्यों नहीं थी। जिसका जवाब अब उनके वकील ने दिया है। उन्होंने बताया है कि 'रिया को अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत ही ( Reha could not get permission to go to the funeral ) नहीं मिल पाई।

कोरोनावायरस की वजह से अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने ( Due to Coronavirus, only 20 people were allowed to attend the funeral) की आज्ञा मिली थी। वहीं वेबसाइड कोईमोई डॉट कॉम में छपे एक आर्टिकल के अनुसार रिया के वकील सतीश मानशिंदे ( Rhea Lawyer satish maneshinde ) ने दावा किया है कि सुशांत के परिवार वालों ने ही रिया को आने नहीं दिया।' बता दें रिया अस्पताल ( Reha Chakraborty was spotted outside the hospital ) के बाहर स्पॉट की गई थीं। जब सुशांत के शव को ले जाया गया था।

रिया के वकील ने एक स्टेटमेंट ( Rhea Chakraborty Lawyer Statment ) में देते हुए बताया है कि '14 जून को रिया मुंबई में ही थी। उसी दिन कथित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड ( Sushant commit Suicide ) कर लिया था। जिन 20 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना था। उसमें रिया का नाम लिस्ट नहीं था। साथ ही यह बताता कि 17 जून को रिया के लिए एक समन जारी किया था। जिसमें उन्हें बयान दर्ज करवाने के ( Police station was called to record the statement ) लिए कहा गया था। अभिनेत्री ने 19 जून 2020 को अभिनेत्री को बांद्रा पुलिस ( Rhea recored her statement in bandra station ) ने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। उन्होंने पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया।