सीबीआई जांच की मांग करने वालीं रिया चक्रवर्ती ने Sushant को न्याय दिलाने के प्रदर्शन में क्यों नहीं लिया हिस्सा!

नई दिल्ली: 22 जुलाई को रात 8 बजे सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को न्याय दिलाने के लिए एक शांतिपूर्ण डिजिटल कैंडललाइट विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इसमें कंगना रनौत (Kangana Ranaut), अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) जैसे कलाकारों ने इसमें भाग लिया था। लेकिन हाल ही में सुशांत की मौत की जांच सीबीआई कराने वालीं उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने इसमें भाग नहीं लिया। जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने रिया को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरु कर दिया।

इस प्रदर्शन में कई लोगों ने हिस्सा लिया और सुशांत के लिए मोमबत्ती जलाकर तस्वीरें साझा की । लेकिन रिया चक्रवर्ती की अनुपस्थिति से लोग काफी नाराज हो गए। एक यूजर ने लिखा, रिया चक्रवर्ती कहां हैं? जो सीबीआई जांच की मांग कर रही थीं। तो एक यूजर ने कहा कि कुछ दिनों पहले सीबीआई जांच की मांग करने वालीं रिया कहां है? दिल से नहीं कम से कम दिखावा ही कर देतीं। ऐसे ही कई ट्वीट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

Where is #RheaChakraborty gf of Sushant Singh Rajput,who wanted CBI for Sushant



Where is that fake lady. How Shamelessly dt day she faked her crocodiles tears



U guys can lit thousands diya bt today saare bil main chup gye



Rhea is d worst thing happened to Sushant#Candle4SSR