Rhea Chakraborty द्वारा साझा किए गए Sushant के लैटर पर आया परिवार का रिएक्शन, कहा- उसके लिए कभी नहीं किया कोई पोस्ट

नई दिल्ली रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने अपनी ईडी से पूछताछ के बाद सुशांत सिंह राजपूत का एक आभार नोट (Sushant Singh Rajput gratitude note) शेयर किया था। उन्होंने सुशांत की दो चीजें शेयर की थी और कहा था कि उनके पास एक्टर की यही संपत्ति है। रिया ने जो नोट शेयर किया उसमें मौजूद हैंडराइटिंग को उन्होंने सुशांत (Rhea told Sushant handwriting in letter) का बताया है। अब इस पर दिवंगत एक्टर के परिवार का रिएक्शन आ गया (Sushant family reaction) है। सुशांत की फैमिली के मुताबिक रिया द्वारा दिखाया गया नोट उनके बेटे ने नहीं (Sushant family said his son did not that letter) लिखा है। उनका कहना है कि सुशांत इस तरह के नोट डायरी में नहीं लिखा करते थे बल्कि अपने फैंस से डायरेक्ट बात करते थे।

सुशांत की फैमिली ने कहा कि शायद रिया ने ध्यान नहीं दिया लेकिन सुशांत अपने फैंस का आभार इंस्टाग्राम के जरिए देते थे। पिछले एक साल में उन्होंने रिया के साथ या उनकी कोई भी फोटो पोस्ट (Sushant never posted Rhea Chakraborty photo) नहीं की। जबकि उन्होंने अपनी बहन की एनिवर्सरी पर इंस्टाग्राम पर दीदी और जीजा के लिए एक पोस्ट (Sushant post for his sister and brother-in-law) किया था। अपने दोस्त महेश शेट्टी के बर्थडे पर भी उन्होंने पोस्ट किया था।

गौरतलब हो कि सुशांत द्वारा लिखा गया एक नोट रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानेशिंदे द्वारा शेयर (Rhea Chakraborty shared Sushant gratitude note) किया गया था। जिसमें रिया के पूरी परिवार का जिक्र है लेकिन सुशांत के किसी भी फैमिली मेंबर का नाम नहीं लिखा गया (No Sushant family name present in gratitude letter) है। आभार वाले इस नोट की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन के तौर पर रिया लिखती हैं- ये सुशांत की हैंड राइटिंग है। लिलू शोविक है, बेबू मैं हूं, सर मेरे डैड हैं, मैम मेरी मां हैं और फज उनका डॉग है। इसके अलावा रिया ने एक सिपर (Sushant sipper with Chhichhore name written) की फोटो भी शेयर की है जिसपर सुशांत की फिल्म छिछोरे का नाम लिखा हुआ है। वहीं शुक्रवार को रिया से ईडी ने पूछताछ की थी जिसमें उन्होंने सहयोग नहीं दिया था। रिया को फिर से पूछताछ के लिए ईडी बुला सकती है क्योंकि अभी कई सवालों के जवाब एक्ट्रेस की तरफ से नहीं दिए गए हैं।