Sushant मामले में खुद को बचाने के लिए Rhea Chakraborty ने देश के सबसे बड़े वकील को किया हायर, लड़ चुके हैं सलमान-संजय दत्त का केस

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के मौत मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है। सुशांत के पिता केके सिंह ने मगंलवार को पटना के पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई (FIR against Rhea Chakraborty) है। रिया पर गंभीर आरोप लगे (Serious allegations on Rhea Chakraborty) हैं। सुशांत को धमकाने, मानसिक रूप से बीमार करने से लेकर उसके पैसों का इस्तेमाल करने तक के बड़े आरोपों में घिरी रिया ने खुद को बचाने के लिए देश का बड़ा वकील सतीश मानेशिंदे को हायर किया (Rhea Chakraborty hired top lawyer Satish Maneshinde) है। ये वहीं हैं जिन्होंने संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद उनका केस लड़ा था और सलमान खान को ड्रंक एंड ड्राइव में बेल (Satish Maneshinde handled Salman Khan case) दिलाई थी। जाहिर है कि इतने बड़े वकील की फीस भी कम नहीं होती है। सतीश (Satish Maneshinde) की एक दिन की फीस ही बहुत ज्यादा है।

रिया चक्रवर्ती पर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में खुद को बचाने के लिए रिया ने देश के बड़े वकीलों में से एक सतीश मानेशिंदे को हायर किया है। हालांकि सतीश मानेशिंदे की एक दिन की फीस ही एक एवरेज स्टार की पहुंच से (Satish Maneshinde high fees per day) बाहर है। अगर साल 2010 में उनकी फीस पर नजर डाले तो उस दौरान वो एक दिन का 10 लाख रुपए चार्ज करते थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि पूरे केस के लिए रिया, सतीश मानेशिंदे को कितनी मोटी फीस देने वाली हैं। साल 1998 में सलमान खान का ब्लैकबक का केस (Salman Khan blackbuck case) सतीश मानेशिंदे ने ही हैंडल किया था। इसके अलावा संजय दत्त का मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस (Satish Maneshinde handled Sanjay Dutt case) भी इन्ही लॉयर ने संभाला था। सतीश मानेशिंदे कई बड़े केस को हैंडल करने के लिए जाने जाते हैं। अब वो गंभीर ओरोपों में फंसी रिया चक्रवर्ती के लिए लड़ने जा रहे हैं।

गौरतलब हो कि मंगलवार को की खबर सामने आने के बाद घबराई रिया के घर के बाहर सतीश मानेशिंदे की एसोसिएट आनंदिनी फर्नांडिज दिखाई (Anandini Fernandes at Rhea Chakraborty's residence) दी थी। जो रिया की अग्रिम जमानत के लिए कुछ पेपर्स साइन कराने पहुंची थी। जिसके बाद ही ये खबर सामने आई कि रिया का केस देश के टॉप लॉयर सतीश मानेशिंदे लड़ने वाले हैं।