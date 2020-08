Sushant Singh Rajput Case: Rhea Chakraborty ने ईडी को अपनी संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स देने से किया मना! पूछताछ में दो बार बदले स्टेटमेंट

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आत्महत्या में मुख्य आरोपी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) शुक्रवार को ईडी के दफ्तर पहुंची थी। जहां उनसे कई सारे सवाल पूछे गए। सुशांत के पिता केके सिंह की एफआईआर में रिया (FIR against Rhea Chakraborty with serious allegations) के खिलाफ दिवंगत एक्टर को प्यार के जाल में फंसाकर उनके पैसों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। जिसको लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे इनकम, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस डील्स और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर (ED interrogation with Rhea Chakraborty) सवाल किए। इस दौरान रिया कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने ये कहकर बात को टाल दिया कि उन्हें याद नहीं (Rhea could not give proper answer to ED questions) है। पूछताछ के बीच में रिया के भाई शॉविक चक्रवर्ती (Shauvik Chakraborty) को कुछ जरूरी दस्तावेज लाने के लिए भेजा गया था। लेकिन जब रिया से उनकी संपत्ति को लेकर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो उन्होंने इसे देने से इंकार (Rhea refused to give property documents to ED) कर दिया।

ईडी के सुत्रों के हवाले से खबर आई थी कि रिया चक्रवर्ती ने उनके साथ पूछताछ में सहयोग नहीं (Rhea did not support in ED interrogation) किया। सीएनएन न्यूज 18 के मुताबिक, रिया ने अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेज देने से ईडी को मना कर दिया। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स उनके सीए रितेश शाह के पास हैं। जबकि रितेश शाह ने इस बात से पूछताछ में इंकार कर दिया। जिसके बाद रिया ने कहा कि उन्होंने दस्तावेज कहां रखे हैं वो भूल गई (Rhea Chakraborty said forget where she kept property documents) हैं। इसके अलावा ईडी ने रिया के भाई शॉविक चक्रवर्ती, उनके सीए रितेश शाह और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी (Shruti Modi) से भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की है। खबरों के मुताबिक, रिया की खार में मौजूद प्रॉपर्टी पर भी ईडी छानबीन कर रही है।

बता दें कि ईडी ने तीन कंपनियों में सुशांत, रिया और शॉविक चक्रवर्ती की भूमिका पूछी थी। रिया का इन कंपनियों में क्या रोल था इस बारे में भी सवाल किया गया। रिया की आमदनी (Rhea Chakraborty income) को लेकर भी ईडी ने सवाल दागा था। लेकिन अधिकतर सवालों में या तो रिया जवाब नहीं दे पाई या फिर याद नहीं कहकर टालती दिया था। वहीं ईडी ने रिया और उनके परिवार के सभी बैंक अकाउंट्स को लेकर भी उनसे डिटेल मांगी है। जिसके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं।