Sushant की गला घोंटकर हत्या किए जाने वाले दावे पर भड़के रिया चक्रवर्ती के वकील, बताया खतरनाक

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले (Sushant Singh Rajput Death case) में सीबीआई की जांच जारी है। हाल ही में सुशांत के पारिवारिक वकील विकास सिंह (Lawyer Vikas Singh) ने सीबीआई (CBI) और एनसीबी (NCB) की जांच पर सवाल उठाए थे। उनके केस का अभी तक कोई नतीजा ना निकलने के कारण विकास सिंह ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने सुशांत की फोटो की बात करते हुए गला दबाकर हत्या की जाने की भी बात कही थी। अब इसपर रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के वकील सतीश मानेशिंदे (Satish Maneshinde) ने ऐतराज जताया है। उन्होंने सुशांत की मौत को लेकर की जाने वाली बातों को खतरनाक बताया है। साथ ही सीबीआई से एम्स की मेडिकल टीम दोबारा गठित करने की अपील की है।

वकील विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि उनकी एम्स के पैनल के एक डॉक्टर से बातचीत हुई थी। उन्होंने सुशांत के फोटो भेजी थी जिसको लेकर डॉक्टर ने इसे 200 फीसदी गला घोंटकर मारे जाने की बात कही थी। इसी बात के सामने आने के बाद सुशांत के लिए एक बार फिर न्याय की मांग तेज होने लगी थी। हालांकि उसपर रिया के वकील सतीश मानेशिंदे आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि तस्वीरों के आधार पर एम्स (AIIMS) के डॉक्टर का सुशांत को लेकर जो दावा है वो एक खतरनाक ट्रेंड है। जांच को निष्पक्ष किया जाना चाहिए। CBI को फिर से मेडिकल बोर्ड गठित करना चाहिए। जांच को निष्पक्ष होना चाहिए। उसमें किसी का दखल नहीं दिया जाना चाहिए। सुशांत केस में एम्स की गठित टीम मे से एक डॉक्टर का उनकी मौत को लेकर दावा करना बहुत खतरनाक बात है।

सतीश मानेशिंदे ने आगे कहा कि बिहार चुनाव से पहले कई कारणों की वजह से पहले से निर्धारित परिणाम तक पहुंचने के लिए एजेंसियों पर दबाव डाला जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले डीजीपी पद से गुप्तेश्वर पांडे को वीआरएस लेते देखा गया है।

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में फिलहाल सामने आया ड्रग एंगल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स के ड्रग मामले में शामिल होने की आशंका है। कई सितारों से पूछताछ भी जा रही है। जिनमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह जैसे स्टार्स का नाम शामिल है।

