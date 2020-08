खुलासा: Mahesh Bhatt के कहने पर Rhea chakraborty ने Sushant के किया था ब्रेकअप, 8 जून की चैट आई सामने!

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले (Sushant Singh Rajput Death case) में बड़ा खुलासा हुआ है। रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) की 8 जून की चैट इंडिया टुडे ने रिवील की है जिसमें दोनों बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया टुडे ने जो व्हाट्सअप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर (Rhea Chakraborty Mahesh Bhatt Whatsapp chat) किए हैं, उसके मुताबिक महेश भट्ट के कहने पर रिया 8 जून को सुशांत से ब्रेकअप करके चली गई थी। फिल्ममेकर महेश भट्ट को रिया लिखती हैं- भारी दिल और थोड़ी शांति के साथ आएशा मूव आन कर गई है (Rhea move on) सर.. हमारी आखिरी बातचीत ने मेरी आंखे खोल दी। आप मेरे देवदूत हो, पहले भी थे और अभी भी हैं। बता दें कि आएशा फिल्म जलेबी में रिया के कैरेक्टर का नाम था जो महेश भट्ट द्वारा प्रोड्यूस की गई थी।

चैट के जो स्क्रीनशॉट सामने आए हैं उसके मुताबिक, भट्ट साहब द्वारा लिखा गया है- अब पीछे मुड़कर मत देखना, इसे अब मुमकिन बनाओ जो जरूरी (Bhatt sahab said dont look back Rhea) है। तुम्हारे पिता को मेरा प्यार देना। वो अब खुश होंगे। उसके बाद रिया लिखती हैं- मैंने थोड़ी हिम्मत ढूंढ ली है और आपने पापा के लिए जो कहा था उसने मुझे उनके लिए मजबूत बनाया है। उन्होंने आपको प्यार भेजा है और धन्यवाद भी मेरे लिए हमेशा खास बने रहने के लिए।



