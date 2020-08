Sushant Singh Rajput Suicide Case में जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं Rhea, एक्टर के फैमिली वकील ने कहा- 'सही जवाब ना देने पर हो सकती है गिरफ्तारी'

नई दिल्ली। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death ) ने पंखे से लटक कर खुदखुशी कर ली थी। सुशांत बेशक आज दुनिया में नहीं रहे हैं लेकिन वह अपने अनगिनत सवाल छोड़ गए है। जिसके जवाब ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। देश की आधी आबादी सुशांत की यूं ही अचानक से मौत को सुसाइड ( Sushant Singh Rajput Suicide ) मानने को तैयार नहीं। हर कोई सुशांत के मर्डर ( Sushant Singh Rajput Murder ) होने की बात कह रहा है। यही वजह रही कि आखिर में सुशांत सुसाइड केस सीबीआई ( Sushant Singh Rajput case transfer to CBI ) को सौंपना पड़ा। जिसके बाद से सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवार्ती ( Rhea Chakraborty ) की मुसीबतें और भी बढ़ गई हैं। इस वक्त ईडी रिया ( ED Investigate Rhea Bank Details ) पर लगे सुशांत के 15 करोड़ रुपए खर्च करने की जांच में जुटी हुई है। जिसे लेकर लगातार पूछताछ जारी है।

शुक्रवार दोपहर रिया चक्रवर्ती ( Reha Chakraborty Reached ED Office ) ईडी दफ्तर अपना बयान दर्ज करवाने गई थी। उनके साथ उनके भाई शोविक चक्रवर्ती ( Reha's brother Shovil Chakraborty ) भी थे। जहां शोविक से 2 घंटे पूछताछ हुई। वहीं रिया से 8 घंटे से भी ज्यादा देर तक ( ED questioned Rhea for more than 8 hours ) पूछताछ की गई। लेकिन उनके रवैए ने सबको काफी परेशान किया। जानकारी के अनुसार रिया ने ईडी द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाबों को ठीक से जवाब नहीं दिए। उन्होंने हर बात पर बस यही कहा कि 'उन्हें कुछ भी याद नहीं है।' उनके इस बर्ताव पर अब सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ( Lawyer Vikas Singh ) ने एक बयान दिया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि 'यदि रिया सवालों से बचने की कोशिश करती हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।'

वकील विकास सिंह का कहना है कि अब जब रिया ने पूछताछ के लिए आगे आने का फैसला लिया है तो उन्हें सभी सवालों का जवाबों सही ढंग से देना होगा। यदि वह ईडी ऑफिसर ( ED Officers ) द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब देती हैं तो वह उन्हें जाने देंगे। लेकिन यदि वह इसी तरह से जवाब देती रही तो जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी कि जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने रिया से 5 साल के इनकम टैक्स ( Rhea's five year tax record file ) का रिकॉर्ड देखने का कहा तो अभिनेत्री ने कहा कि 'उन्हें याद नहीं है कि उनके कागजात ( Rhea Chakraborty does not remember her Income Tax record papers ) कहां हैं?' इससे बात से रिया पर शक और भी बढ़ता जा रहा है।