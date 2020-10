रिया को राहत: सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन के चलते गिरफ्तार Rhea Chakraborty जेल से रिहा, पहुंची घर

मुंबई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की मौत के मामले में ड्रग कनेक्शन को लेकर गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक लाख रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद रिया शाम को भयखला जेल से बाहर निकलीं। रिया 8 सितंबर को गिरफ्तार होने के बाद से 28 दिन से जेल में थीं। पुलिस सुरक्षा के बीच रिया गाड़ी में बैठ सांताक्रूज स्थित अपने घर के लिए रवाना हो गईं।

इससे पहले सुबह बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस.वी.कोतवाल ने उन्हें 1 लाख रुपए के साथ सशर्त जमानत दे दी थी। उनके साथ ही दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा और निजी स्टाफ के सदस्य दीपेश सावंत को भी जमानत दे दी थी। हालांकि रिया के भाई शोविक और ड्रग पेडलर अब्दुल बासित परिहार को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया।

पासपोर्ट जमा सहित ये शर्तें

रिया की जमानत के लिए सूचीबद्ध शर्तो में एनसीबी को उनका पासपोर्ट जमा करना, 10 दिनों के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन को प्रतिदिन रिपोर्ट करना, एनसीबी को सूचित किए बिना मुंबई नहीं छोड़ना आदि शामिल हैं। इसी तरह, सावंत और मिरांडा को भी शर्तो के अनुसार अपने पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है।

रिया आज अपने घर पर सोएंगी — वकील

अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए रिया के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि सत्य और न्याय की जीत हुई है और आखिरकर तथ्यों और कानून पर आधारित दस्तावेजों को न्यायमूर्ति कोतवाल ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा, 'रिया की गिरफ्तारी और हिरासत पूरी तरह से अनुचित और कानून से हटकर थी। तीन केंद्रीय एजेंसियों–सीबीआई, ईडी और एनसीबी द्वारा रिया को निशाना बनाना बंद करना चाहिए। हम सत्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। सत्यमेव जयते। शाम को मानेशिंदे ने राहत जताई कि आखिरकार एक महीने बाद रिया आज अपने घर पर सोएंगी।'

ये हुए गिरफ्तार

सुशांत की मौत और ड्रग मामले में रिया और शोविक के अलावा सितंबर के अंत तक गिरफ्तार किए गए अन्य लोग हैं — दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, अब्बास लखानी, करण अरोरा, जैद विलात्रा, अब्दुल बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, अनुज केसवानी, अंकुश अरनेजा, कमरजीत सिंह आनंद, संकेत पटेल, संदीप गुप्ता, आफताब अंसारी, ड्वेन फर्नांडिस, सूर्यदीप मल्होत्रा, क्रिस कोस्टा, राहिल विश्राम और क्षितिज आर. प्रसाद। अभियुक्तों में से कुछ को जमानत मिल गई है, अन्य अलग-अलग अवधि के लिए हिरासत में हैं क्योंकि एनसीबी की जांच कई अन्य अभिनेत्रियों से पूछताछ के साथ जारी है।

Hope her time in jail has sufficed the egos of a lot of people out there who in the name of justice for Sushant fulfilled their personal/professional agendas.Praying she doesn’t become bitter towards the life she has ahead of her.

Life is Unfair but Atleast it’s not over as yet. https://t.co/TGnbRZSL83