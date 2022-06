सुशांत की बरसी पर इमोशनल हुईं रिया चक्रवर्ती, एक्टर संग बिताए गए पलों को यादकर लिखा- हर दिन मिस करती हूं

आज से ठीक दो साल पहले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया था। इस खबर के बाद फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई थी। आज भी उनके चाहने वाले उन्हें भूल नहीं पाए हैं। आज दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी पुण्यतिथि है।

सुशांत की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर रिया ने अभिनेता को याद करते हुए उनके साथ अपनी कुछ रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने इमोशनल पोस्ट भी लिखा है।



रिया ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है- 'हर दिन तुम्हें याद करती हूं।' रिया की इस पोस्ट पर फैंस भी जमकर कमेंट कर रहे हैं। बहुत से फैंस सुशांत को याद करते हुए दिल वाली इमोजी पोस्ट कर रहे हैं, तो वहीं कई सुशांत और रिया के नाम को जोड़कर प्यार से उसे 'सुश्रिया' बता रहे हैं।

rhea chakraborty shared unseen photos of her with sushant singh rajput