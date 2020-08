ED के 5 अहम सवालों के बीच घिरी Rhea Chakraborty , नहीं दे पाई कोई जवाब

नई दिल्ली। एक्टर सुशान्त सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) खुदकुशी मामला अब इतना हाई प्रोफाइल हो गया है कि इस केस को लेकर सरकारें भी सजग हैं। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आरोपी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के आय के साधन और उनकी चल-अचल संपत्ति के बारे में गहराई से खोजबीन में लग गई है। ED के पास कई सवाल हैं जिनके जवाब का उसे इंतज़ार है, तो दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती के लिए इस सवालों का जवाब देना टेढी खीर जैसा है। आइये समझते हैं इस मामले को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर।

नंबर-1

वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में रिया चक्रवर्ती के बताए मुताबिक उनकी कुल आय 18 लाख के लगभग थी।

नंबर-2

दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती ( Reha has also invested in property and real estate ) की कुल संपत्ति जो साल 2018 में महज 96,000 थी, वो केवल एक साल यानी 2019 में 9 गुना ज़्यादा बढ़ गई ।

नंबर-3

दूसरी ओर यह बात भी परेशान करने वाली है कि ऐक्ट्रेस रिया ने इसी दौर में कुछ कंपनियों के करीब 34 लाख के शेयर खरीद कर शेयर होल्डर बन गईं। पर सवाल वही है कि साल 2017-18 में रिया की कुल आय मात्र 18 लाख रुपये थी।

नंबर-4

एक सवाल यह भी उठता है कि रिया ने साल 2017-18 में जो 34 लाख का शेयर लिया था वह केवल एक साल बाद यानी साल 2018-19 में बढ़कर 42 लाख कैसे हो गया, इतना ही नहीं ED यह भी पता लगाने की कोशिश में है कि रिया ने ICICI बैंक और HDFC बैंक में जो fixed डिपॉजिट कराया है, इतनी भारी भरकम रकम जो उनकी आय की तुलना में काफी ज्यादा है उसका सोर्स क्या है।

नंबर-5

ED के लिए रिया चक्रवर्ती का खार ईस्ट का फ्लैट भी जांच का विषय बना हुआ है क्योंकि इसी वित्तीय वर्ष यानी 2018 में ही रिया ने खार ईस्ट में एक फ्लैट लिया जिसकी डाउन पेमेंट ही करीब 25 लाख रुपये की है। अब रिया इस फ्लैट को अपनी फिल्म और एंटरटेनमेंट की कमाई से खरीदा हुआ बता रही हैं, जबकि उसके आय के प्रूफ देने में वे असमर्थ रही हैं।

ED से हटकर अगर बात करें तो रिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर सुशान्त के पिता के.के. सिंह द्वारा पटना में दर्ज कराए गए एफआईआर को मुंबई में शिफ्ट करने की गुहार लगाई है। दूसरी ओर रिया ने सर्वोच्च न्यायालय में नई याचिका दे कर बिहार सरकार पर यह आरोप भी लगाया है कि बिहार सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए इस केस को तूल दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई पूरी करली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है।