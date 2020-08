Sushant Singh Rajput case: रिया चक्रवर्ती के पास है सुशांत की ये संपत्ति, एक्टर के परिवार का नाम नहीं है शामिल.. साझा की तस्वीर

नई दिल्ली एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को लेकर आए दिन एक नई बात सामने आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की गर्लफ्रेंड रिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस केस की मुख्य आरोपी फिलहाल वही हैं और उनसे कल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering case) में पूछताछ भी की। जहां पर उनका खास सहयोग नजर नहीं आया। कई सवालों के जवाब पर वो याद नहीं है कहकर बोलती नजर आई तो सुशांत के परिवार पर भी गंभीर आरोप (Rhea Chakraborty allegations on Sushant family) लगा दिए। जहां सुशांत की फैमिली रिया चक्रवर्ती पर पैसों की हेरा-फेरी से लेकर दिवंगत एक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे संगीन आरोप लगा (Serious allegations on Rhea Chakraborty by Sushant father) रही है। वहीं रिया ने उनके परिवार पर सुशांत के बीमा के पैसों को हासिल करना उनका मकसद बताया है। रिया ने पूछताछ में बताया था कि सुशांत का परिवार दोनों का ब्रेकअप कराना चाहता था इसलिए वो उनसे दूर हो गए थे। अब इसी को लेकर उन्होंने सुशांत द्वारा लिखा गया एक नोट शेयर (Rhea Chakraborty shared Sushant gratitude note) किया है। जिसमें रिया के पूरी परिवार का जिक्र है लेकिन सुशांत के किसी भी फैमिली मेंबर का नाम नहीं लिखा गया है।

रिया चक्रवर्ती के पास मौजूद इस लैटर को उनके वकील सतीश मानेशिंदे ने शेयर किया है। सुशांत द्वारा लिखा गया ये आभार नोट रिया के पास है जो शायद उन्होंने एक्ट्रेस के लिए कभी लिखा होगा। रिया की डायरी में सुशांत ने अपनी जिंदगी में उनका और उनके परिवार का आभार व्यक्त (Sushant gratitude note for Rhea Chakraborty and her family) किया है। इस नोट की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन के तौर पर रिया लिखती हैं- ये सुशांत की हैंड राइटिंग है। लिलू शोविक है, बेबू मैं हूं, सर मेरे डैड हैं, मैम मेरी मां हैं और फज उनका डॉग है। इसके अलावा रिया ने एक सिपर (Sushant sipper with Chhichhore name written) की फोटो भी शेयर की है जिसपर सुशांत की फिल्म छिछोरे का नाम लिखा हुआ है।

रिया ने सुशांत की इन दोनों चीजों को शेयर करते हुए ये दावा किया है कि उनके पास बस सुशांत की यही संपत्ति (Rhea Chakraborty claimed she has Sushant’s this property) है। अब दिवंगत एक्टर ने रिया के लिए ये कब लिखा था इसका खुलासा नहीं हुआ है। साथ ही चौंकाने वाली बात ये है कि सुशांत ने आभार नोट में अपने परिवार के किसी भी सदस्य का नाम मेंशन (Sushant did not mention his family member in gratitude note) नहीं किया है। जबकि वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करते थे। बता दें कि रिया चक्रवर्ती की अर्जी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को होनी है जिसमें उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट है केस को बिहार से मुंबई में ट्रांसफर किया जाए।