Richa Chadda Controversy: ऋचा चड्ढा के 'गलवान ट्वीट' के बीच परेश रावल ने भारतीय सेना के प्रति जताया आभार

ऋचा चड्ढा के ट्वीट परेश रावल का रिएक्शन



ऋचा चड्ढा के ट्वीट की निंदा करने वालों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। Richa Chadda को लेकर एक और बॉलीवुड अभिनेता सामने आए है। अपनी कॉमेडी से सबके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले एक्टर परेश रावल ने भी Richa Chadda Controversial tweet की निंदा की है। परेश रावल ने लिखा ट्विटर पर लिखा 'भारतीय सशस्त्र बल। आप हैं तो हम हैं।' Paresh Rawal के इस ट्वीट से साफ हो गया है कि वह भी ऋचा चड्ढा के ट्वीट से आहत हुए हैं। हालांकि, परेश रावल ने अपने इस ट्वीट में ऋचा चड्ढा का नाम नहीं जाहिर किया है, लेकिन उनका यह ट्वीट साफ तौर पर ऋचा चड्ढा की ओर इशारा कर रहा है।



आखिर क्या है विवाद?



गुरुवार को, एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान के जवाब में लिखा 'Galwan says hi' in response to the Northern Army Commander Lieutenant General Upendra Dwivedi’s statement that the Indian Army is 'waiting for orders from the government' in reclaiming Pakistan-occupied Kashmir (PoK)'

Indian armed forces.

आप हैं तो हम हैं ।

🙏🙏🙏 — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) November 25, 2022

ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर अक्षय कुमार का जवाब



इस ट्वीट के तुरंत बाद, प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। की एक पंक्ति शुरू हो गई जिसमें ज्यादातर लोगों ने ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट की आलोचना की है। ऋचा के इस ट्वीट पर लगातार कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी कमेंट कर रहे हैं। बॉलीवुड के कई हाई-प्रोफाइल सेलेब्रिटी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी ऋचा चड्ढा के ट्वीट की निंदा की थी। Akshay Kumar ने भी Richa Chadda के इस विवादास्पद ट्वीट पर रिएक्ट किया है। अक्षय ने ट्वीट किया, 'यह देखकर दुख होता है। हमें कभी भी अपने सशस्त्र बलों के प्रति कृतघ्न नहीं होना चाहिए। वो हैं तो आज हम हैं।' ('Hurts to see this. Nothing ever should make us ungrateful towards our armed forces. Woh hain toh aaj hum hain (they are there so we exist')