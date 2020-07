Richa Chadda को प्रपोज करने के बाद Ali Fazal को आ गई थी नींद, एक्ट्रेस देखकर हो गई थीं हैरान ऐसे कौन करता है

View this post on Instagram

❤️❤️❤️ . . . #Repost @bridestodayin ・・・ Presenting the Brides Today June-July 2020 Issue, featuring the first of our Guest Editors, Richa Chadha (@therichachadha ) and Ali Fazal (@alifazal9 ). Head to the link in bio to download your free copy of our June-July 2020 issue NOW. . Editor: Nonita Kalra (@nonitakalra) Creative director: Yurreipem Arthur (@yurreipem) Fashion director: Mohan Neelakanthan (@mohanneelakantan) Deputy editor: Jahnavi Prasad (@jahnaviprasad) Contributing editor: Sandipan Dalal (@sandipandalal) . Photographer: Kay Sukumar (@kay_sukumar) Makeup: Harry Rajput (@harryrajput64) Hair: Flavien Heldt (@flavienheldt) at Faze Management (@fazemanagement) Photographer’s agency: (@fazemanagement) Production: P. Productions. (@p.productions_) Fashion assistant: Shruti Joshi (@shrutijoshi21) Fashion intern: Yashna Jain (@kouchpotateaux) Location: JW Marriott Mumbai Sahar (@jwsahar) . Richa Chadha (@therichadha) wears a sari and blouse, Jayanti Reddy (@jayantireddylabel) at Ensemble. Necklaces, Rare Heritage. (@rareheritage) Ali Fazal (@alifazal9) wears a sherwani and kurta, Raghavendra Rathore (@raghavendra.rathore) Ring, his own. . . . . . . . . . . . . . . . . . #bridestoday #bridestodaysigitalissue #alifazal #richachadha#bridaltrousseau #realbrides #realindianbride #bollywoodbride #bollywoodcouple #indianbride #indianwedding