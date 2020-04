ऋचा चड्ढा ने डोनाल्ड ट्रंप का भारत को मिसाइल देने के ऐलान पर कसा तंज, कहा- तुम हमें दवाइयां दो, हम तुम्हें...

नई दिल्ली | जहां एक तरफ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 19 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाते हुए देश को संबोधित किया और सभी का धन्यवाद दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारत को करोड़ों डॉलर की मिसाइल देने की जानकारी दी गई है। जिसके बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल हो रहा है। याद हो कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रही मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (Hydroxychloroquine) भारत से मांगने के लिए चेतावनी दी थी।





ऋचा चड्ढा ने न्यूज चैनल एनडीटीवी के एक ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा- तुम हमे दवाइयां दो और हम तुम्हें मिसाइल देगा। इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और कई मजेदार जवाब दे रहे हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत को 155 मिलियन डॉलर के एक सौदे में हारपून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल और टॉरपीडो देने का ऐलान किया है। भारत सरकार की तरफ से पहले इसके लिए अपील की गई थी जिसपर अब अमेरिकी सरकार ने मुहर लगाई है।





ऋचा चड्ढा के डोनाल्ड ट्रंप पर इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर भी कई बाते होने लगी हैं। गौरतलब हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मांगने के लिए भारत को चेतावनी दी थी जिसपर वो काफी ट्रोल भी हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने यू टर्न लेते हुए अपने रुख को नर्म किया था और पीएम मोदी की तरफ से भी अमेरिकी को दवा पहुंचाकर मदद की गई।

America is still doing business and making us fool..