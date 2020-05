कांग्रेस द्वारा मजदूरों की रेल यात्रा खर्च उठाने की बात पर बोली रिचा चड्डा हमारे टैक्स और डोनेशंस का क्या हुआ

लॉक डाउन में फंसे मजदूरों के घर जाने का रेल यात्रा खर्च कांग्रेस द्वारा उठाने की बात पर कटाक्ष करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया है, उन्होंने सोनिया गांधी के निर्णय पर सवाल करते हुए लिखा है विपक्ष को पैसा देना क्यों पड़ रहा है, हमारे टैक्स और डोनेशन्स का क्या हुआ, यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे।

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि देश भर में फंसे मजदूरों के घर वापस जाने के लिए रेल यात्रा का खर्च कांग्रेस उठाएगी। इस बात को लेकर बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया। चूंकि lockdown के तीसरे चरण में प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थान या घर पहुंचाने का कार्य केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, हालांकि कहा जा रहा है कि स्पेशल ट्रेन का किराया कुछ प्रवासियों को देना पड़ेगा, ऐसे में सोनिया गांधी ने सरकार के फैसले पर कहा आज भी लाखों श्रमिक व कामगार पूरे देश में अलग-अलग कोनों से घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन न साधन है और न पैसा, दुख की बात यह है कि भारत सरकार व रेल मंत्रालय इन मेहनतकशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं, इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधिकारी हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी, इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी, मेहनतकशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के मानव सेवा के इस संकल्प में कांग्रेस का यह योगदान होगा, उनकी इसी बात पर रिचा चड्ढा ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है।

क्योंकि सोना वायरस के कहर के बीच कई बॉलीवुड हॉटी ली सेलिब्रिटीज ने पीएम केयर फंड में दान दिया है अभी भी जरूरतमंदों के लिए फंड एकत्रित करने बॉलीवुड के सितारे आगे आए हैं ऐसे में कांग्रेस द्वारा किए गए ऐलान पर रिचा चड्ढा को ना ही पड़ा कि हमारे टैक्स और डोनेशंस का क्या होगा।

Why is the opposition having to pay tho? What of our taxes and donations ? https://t.co/DlM6yl2vsS