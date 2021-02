पाकिस्तानी झंडा लिए हुए अमेरिकन सिंगर रिहाना की तस्वीर हुई सोशल मीडिया पर वायरल, जानिए क्या है सच्चाई

नई दिल्ली: देश में कृषि कानून के खिलाफ लंबे समय से किसान आंदोलन (Farmers Protest) चल रहा है। यह आंदोलन अब अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अमेरिकन पॉप सिंगर रिहाना (Rihanna) ने हाल ही में किसान आंदोलन का समर्थन किया। जिसके बाद से देशभर में खलबली मच गई। रिहाना के बाद कई और विदेशी हस्तियों ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया। रिहाना के ट्वीट पर देश दो गुटों में बंट गया है। कुछ लोग उनके ट्वीट का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ उनके ट्वीट को प्रोपगेंडा का नाम दे रहे हैं। इस बीच रिहाना की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।

पाकिस्तानी समर्थक होने का दावा

वायरल हो रही तस्वीर में रिहाना पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे को पकड़े हुए नजर आ रही हैं। उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर दस हजार से ज्यादा बार शेयर की जा चुकी है। उनकी इस तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि रिहाना भारत विरोधी होने के साथ-साथ पाकिस्तानी समर्थक भी हैं। हालांकि जब इस तस्वीर की जांच की गई तो यह फर्जी निकली।

Look who's at #SLvWI to Rally 'round the West Indies!



Watch out for @rihanna's new single, Shut Up And Cover Drive 😉🎶 #CWC19 | #MenInMaroon pic.twitter.com/cou1V0P7Zj