दिल्ली में बजरंग दल एक्टिविस्ट रिंकू शर्मा की हत्या पर कंगना रनौत बोलीं- सिर्फ जय श्री राम कहने पर लिंच किया गया

नई दिल्ली: दिल्ली के मंगोलपुरी में एक बीजेपी कार्यकर्ता व बजरंग दल एक्टिविस्ट रिंकू शर्मा (Rinku Sharma) की हत्या कर दी गई। रिंकू के साथ पहले पिटाई की गई और उसके बाद हत्यारों ने उसकी पीठ पर चाकू घोंप दिया। रिंकू को अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रिंकू की मौत के बाद ही इलाके में दो समुदायों के बीच तनाव का माहौल हो गया है। जिसके बाद भारी संख्या में पुलिसबल को तैनात कर दिया गया है। रिंकू की मौत पर अब एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की प्रतिक्रिया सामने आई है।

Feel the pain of this father and think about your own children or family members, Another day another Hindu lynched just for saying Jai Shri Ram #JusticeForRinkuSharma https://t.co/nnLsnHOOAW